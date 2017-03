Retraites, agriculture, Europe et chômage : les programmes des candidats passés au scanner

Marine Le Pen, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou : ce sont les souverainistes de la campagne, ils sont tous favorables au Frexit, un Brexit à la française. Pour eux, l’Europe c’est le mal absolu.





Nathalie Arthaud, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon : ils veulent se rapprocher des pays du Sud, comme l’Italie, le Portugal ou l’Espagne. Ils rêvent de faire plier l’Europe et de la relancer par la croissance et l’investissement.





François Fillon et Emmanuel Macron : ils aiment l'Europe et ont un credo : relancer le couple franco-allemand. Cependant, ils ont quelques différences de vision. François Fillon veut une Europe sécuritaire, avec une réforme des accords de Schengen. Emmanuel Macron a, lui, une approche beaucoup plus économique de l'UE.