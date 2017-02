Circonscriptions réservées, VIe République, légalisation du cannabis… que contient l’accord entre Hamon et Jadot ?

Concernant la "transition énergétique", la sortie progressive et intégrale du nucléaire dans les 25 ans serait la mesure forte. La fin du projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure et une taxe carbone sont (entre autres) présents. Pour le volet "Europe et international", l’accord prévoit un audit pour la mutualisation de tout ou partie des dettes européennes, pour une solidarité nouvelle entre les pays. La France devra également s’opposer au TAFTA et au CETA (accords de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis et l’Europe et le Canada).





A propos de "l’égalité des territoires", le site actuel de Notre-Dame-des-Landes sera abandonné et des conférences de consensus destinés à étudier toutes les alternatives à ce projet et à celui de la ligne ferroviaire Lyon-Turin seront organisées. Dans la partie "santé environnementale, alimentation, agriculture", la sortie du diesel à l’horizon 2015, l’interdiction des pesticides et des perturbateurs endocriniens ainsi que la légalisation du cannabis ressortent de l’accord.