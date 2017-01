Combien iront voter au premier tour de la primaire de la gauche ? Notre petit calcul pour tenter de le deviner

Un chiffre qui correspond à peu de choses près à la moyenne des audiences des 3 débats organisés par la droite. Le 13 octobre 2016, 5,6 millions de personnes avaient regardé le premier débat organisé par TF1. Le 3 novembre 2016, ils étaient 2,9 millions de personnes à suivre le deuxième débat sur iTélé et BFM. Et le 17 novembre 2016, un peu plus de 5 millions de personnes avaient visionné le troisième débat sur France 2.





En moyenne, on obtient sur ces trois débats une audience qui gravite autour des 4,5 millions de téléspectateurs. Soit un chiffre très proche de la participation au premier tour.