Comment Macron essaie d'exister pendant que ses ex-camarades trustent les médias

Emmanuel Macron a effectué sa rentrée politique et médiatique le lundi 2 janvier en publiant dans le journal Le Monde une tribune sur l’Europe et le terrorisme. Depuis, les candidats à la primaire de la gauche Manuel Valls et Vincent Peillon ont dévoilé leurs programmes et ont été les invités de nombreuses émissions politiques (le 20h de TF1 et "L’Emission politique" de France 2 pour Manuel Valls, "L’Entretien politique" sur France 2 pour Vincent Peillon, sans oublier les interviews matinales à la radio).

Alors pour essayer d’exister, Emmanuel Macron compte sur ses déplacements. Il était ce vendredi dans le centre de la France pour dévoiler ses premières propositions sur la santé et la semaine prochaine, il se rendra à Berlin. Les 13 et 14 févirer, entre les deux débats à la primaire de la gauche, direction les Hauts-de-France, pour donner un meeting à Lille. Les 16 et 17 janvier, il sera en Bretagne. Et au milieu de tout cela, il peut compter sur les sondages pour faire parler de lui sans aucun effort.