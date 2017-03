Comment Penelope Fillon compte se défendre mardi pour éviter une triple mise en examen

Le flou s’épaissit encore lorsqu’il s’agit d’évoquer la période allant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2013, pendant laquelle Penelope Fillon était à la fois salariée à temps plein de la Revue des deux mondes pour 3.900 euros net par mois, passait un diplôme de Bachelor of Arts en littérature anglaise, et était l’assistante parlementaire, à temps plein, de son mari pour 3.300 euros mensuels. "J’organisais mon temps de travail comme je le voulais, et il n’y avait pas vraiment de week-end ni de repos hebdomadaire", aurait-elle affirmé aux enquêteurs soupçonneux. Pourquoi travaillait-elle encore depuis la Sarthe alors que, cette fois, François Fillon était élu de Paris ? "Comme tout député, mon mari représente la nation et pas la circonscription d'où il est élu. Il avait le souhait de rester en contact avec ses électeurs d'origine".