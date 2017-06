Parité, âge, couleur politique : les chiffres-clés du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe

Sur le plan de la parité, le gouvernement d'Edouard Philippe se veut des plus vertueux. Sur les 29 ministres et secrétaires d'Etat nommés, quinze sont des femmes. Parmi les seuls ministres, on compte même huit hommes pour onze femmes, même si les deux seuls ministres d'Etat, Gérard Collomb et Nicolas Hulot, sont des hommes. En revanche, le remplacement de François Bayrou par Nicole Belloubet au ministère de la Justice a rééquilibré la parité parmi les ministres aux fonctions régaliennes. Seule petit accroc par rapport au premier gouvernement d'Edouard Philippe, les ministères des Armées et de la Culture, tous deux occupés par des femmes, ont rétrogradé d'un rang dans l'ordre protocolaire...