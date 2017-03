Costumes de luxe offerts à François Fillon : les députés ont-ils le droit d'accepter des cadeaux ?

L'entourage du candidat de la droite à la présidentielle a confirmé à TF1 le montant de 13 000 euros de costumes offerts en février et payés en chèque. "Mais cela n'a rien de répréhensible." Ce même entourage considère en revanche comme "totalement extravagantes" les affirmations du JDD sur la somme de 35 500 euros payée en liquide. Le nom du généreux donateur qui a signé le chèque n'est pas non plus révélé. Interrogé anonymement par le JDD, ce dernier a précisé avoir "payé à la demande de François Fillon. Et sans en avoir le moindre remerciement depuis."





Une révélation qui a indigné l'un des porte-parole de François Fillon, le député de la Marne Luc Chatel : "Depuis deux mois, il est passé au scanner. Bientôt, on va lui demander si sa grand-mère a des emprunts russes. C'est une campagne de caniveau. C'est insupportable."