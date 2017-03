Costumes offerts à François Fillon : "6 500 euros un sur mesure, ça n’est pas hors de prix"

LUXE – Après les révélations du JDD sur les costumes Arnys de François Fillon, on s'est demandé comment deux costards pouvaient coûter 13.000 euros ? LCI s’est donc rendu ce lundi chez Camps de Luca, célèbre tailleur français installé à Paris depuis 1969. Et on a demandé à un de ses fondateurs des explications sur la fabrication et le coût d'un vêtement devenu célèbre.