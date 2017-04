Course à pied et vélo : la recette de Fillon pour "faire baisser son niveau d'agressivité"

Selon l'ancien Premier ministre, "la course à pied, le vélo, ça permet de faire baisser un peu son niveau d'agressivité. Du coup, on est un peu moins agressif avec ceux envers qui on a envie de l'être". "C'est un moyen de prévention" et un moyen de "se tenir en forme", a-t-il ajouté. "Quand je regarde les candidats à l'élection présidentielle, je pense que je suis le plus en forme et de loin", estime-t-il.