"Covoiturage" raté, "amoureux éconduit"... : Hamon et Mélenchon au bord de la rupture

"C'est vrai que si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges, et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là. Je dois me placer au-dessus de cela", a poursuivi Benoît Hamon. Réplique du candidat de La France insoumise, qui présentait dimanche le chiffrage de son programme économique : "C'est consternant. (...) J'apprends que j'aurais fermé la porte? Mais c'est quand même moi qui ai fait le pas", a-t-il dit sur BFM TV et LCI. "Je ne vais pas passer ma vie là-dessus, je ne suis pas un amoureux éconduit. (...) Je ne suis pas en train de faire le congrès du PS, mon problème, ce n'est pas la synthèse foireuse à deux heures du matin avec des points et des virgules", a-t-il ajouté.