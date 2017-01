VIDÉO - Affaire Penelope : les conséquences de la communication ratée de François Fillon

"Je ne trouve pas de mots", "une accusation abjecte"… Jeudi 26 janvier, François Fillon défendait bec et ongles la sincérité et l’honnêteté de sa femme. Quelques heures plus tôt, le Canard Enchaîné révélait que sa femme, Penelope Fillon, avait été rémunérée en tant que collaboratrice parlementaire et avait pu toucher 100.000 euros en collaborant à La Revue des deux mondes.