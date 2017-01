"La quête d'une croissance à 2,5% n'a plus de sens" : Michel Sapin se rapproche de Benoît Hamon, quitte à oublier les promesses de 2012

Michel Sapin en chantre de la décroissance ? On n'y est pas encore. Mais le ministre de l'Economie a donné, mardi matin, de sérieux gages au candidat du PS, Benoît Hamon, qui a passé la campagne de la primaire à expliquer qu'il ne "croyait plus dans le mythe de la croissance", à rebours de nombreux responsables socialistes et de la culture dominante jusqu'ici au PS.





Sur France Inter, Michel Sapin, contraint de raboter une fois de plus ses prévisions de croissance à 1,1% pour 2016 (il prévoyait initialement 1,5, puis 1,4 %), semble, au terme de ce quinquennat, s'être fait une raison de cette croissance "molle". Il s'en féliciterait presque. Voici ce qu'il a expliqué au journaliste Patrick Cohen :