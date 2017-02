Cyberattaques sur la campagne présidentielle : faut-il s'en inquiéter ?

"Le site internet du mouvement En Marche! et ses infrastructures font l’objet de plusieurs milliers d’attaques mensuelles sous diverses formes (…) Ces attaques proviennent principalement d’Ukraine, pour près de la moitié d’entre elles. Ce qu’indique de manière certaine la nature de ces attaques, c’est qu’elles sont organisées et coordonnées par un groupe structuré, et non par des hackers solitaires." C'est ce qu'on peut lire depuis lundi sur le site d'Emmanuel Macron.





En début de semaine, l’équipe de campagne du candidat a en effet publié une tribune dans le journal le Monde, alertant sur des attaques provenant de Russie. Rebelote ce mercredi 15 février : invitée de la matinale de LCI, Laurence Haïm, porte-parole d'Emmanuel Macron, est revenue sur l’affaire : "Ce n'est pas du tout de la paranoïa [...] Notre site a été victime de 4000 attaques en un mois", assure l'ancienne correspondante d'iTélé et Canal + à Washington.