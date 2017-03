D'où vient cette théorie du "vote caché" aujourd'hui revendiquée par l'équipe de François Fillon ?

L'hypothèse d'un "vote caché" est traditionnellement prêtée aux électeurs du Front national, surtout depuis l'élection de 2002. Elle s'évalue plutôt a posteriori. "Il y a toujours eu des spirales du silence. Pour les mesurer, on demande aux gens ce qu'ils ont voté à la dernière élection, puis on compare ces déclarations à la réalité du dernier vote", explique Guénaëlle Gault, Chief Digital Officer chez Kantar Public. Depuis cinq ans, on constate que cette sous-déclaration tend à disparaître : les électeurs FN assument de plus en plus, d'autant que les enquêtes se font souvent dans l'anonymat d'Internet. "On a même constaté, dans certains cas, que les gens déclaraient davantage de vote FN que dans la réalité", ajoute la spécialiste. Le FN peut ainsi être parfois surévalué : par exemple, lors des régionales dans le Nord, Xavier Bertrand (LR) a battu Marine Le Pen avec 57,7% des voix, soit 4 points au-dessus des dernières prévisions.





Le fameux "vote caché" est toutefois revenu par un autre biais : comme argument de campagne. Dès 2012, les soutiens de Nicolas Sarkozy clamaient, avant le premier tour, que le Président sortant était sous-évalué. A l'arrivée, Nicolas Sarkozy avait terminé la course avec 48.36% des voix au second tour, légèrement au-dessus des derniers sondages qui le situaient entre 45 et 47%. Mais à l'époque, les enquêtes d'opinion avaient bien anticipé la remontée de Nicolas Sarkozy dans la dernière ligne droit, ce qui n'est pour l'heure pas avéré pour François Fillon. Nicolas Sarkozy a de nouveau annoncé un "vote caché" à son profit lors des primaires de la droite en novembre 2016, mais il a été éliminé dès le 1er tour avec 20.7% des voix.