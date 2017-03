Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l'élection présidentielle

C'est un scrutin au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tout citoyen français en âge de voter peut y participer, et qui se fait sur deux tours. Sont qualifiés pour le second tour les deux candidats arrivés en tête du premier. Seule exception : si un candidat réunit la majorité absolue au premier tour en obtenant plus de 50% des voix. La situation s'est poduite une fois, en décembre 1958, avec l'élection du général de Gaulle. Mais à l'époque, l'élection se déroulait alors selon un scrutin indirect. Depuis 2000, le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans. Auparavant, le chef de l'Etat restait sept ans à l'Elysée.