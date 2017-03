Dawson, Titanic, Jaurès... quand Twitter ironise sur les déboires de Fillon

Si beaucoup de Français observent avec gravité les soubresauts de la campagne présidentielle, d’autres préfèrent en rire. Ce mercredi, François Fillon a annoncé à la presse sa convocation devant les juges le 15 mars en vue de sa mise en examen dans l'affaire d'emplois présumés fictifs dont aurait bénéficié sa famille.





Après une matinée où la rumeur de son abandon à la course à l’Élysée a circulé avec instance, le vainqueur de la primaire de la droite a tenu une conférence de presse à la mi-journée pour indiquer qu’il resterait candidat malgré tout. Dénonçant un "assassinat politique", il a déclaré s’en remettre "au peuple français, parce que seul le suffrage, et non une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République française".