Un débat à onze, impossible ? CNN y était pourtant parvenu et il y avait Donald Trump

La même chose aura-t-elle lieu mardi soir sur BFMTV et CNews ? Les deux chaînes ont fait le choix de laisser plus de temps de parole aux candidats, puisqu'ils auront une minute pour se présenter, et qu'au total, l'émission doit durer au minimum 3h30. Avant tout, elles veulent éviter la cacophonie et les altercations. "On n’est pas là pour une foire d’empoigne à onze, ce serait catastrophique", a prévenu Alain Weill, directeur général de SFR Média et propriétaire de BFMTV. "C’est un débat de propositions, pas de dénigrement", a expliqué Ruth Elkrief, l'une des deux journalistes chargées d'interroger les candidats auprès de L'Obs.