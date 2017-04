Contrairement à Chirac en 2002, Macron débattra bien avec Le Pen

Y'A MATCH - En attendant le second tour de la présidentielle, dimanche 7 mai, la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron culminera bien le 3 mai, à l'occasion du débat entre le candidat d'En Marche ! et la représentante du Front national. Contrairement à ce qu'il s'était passé quinze ans plus tôt, au lendemain du 21 avril.