Débat à 11 candidats ce soir : à cause de François Fillon, les téléphones portables devront rester au vestiaire

Toujours est-il que cet épisode aura des conséquences sur la tenue du débat de ce soir, organisé par BFMTV et CNews. Les représentants de plusieurs des 11 candidats ont en effet demandé à ce que les téléphones portables soient interdits en plateau, ce que les deux chaînes info ont accepté. Cela n’empêchera toutefois pas les prétendants à l’Elysée d’échanger avec leur entourage. En effet, une pause de 6 minutes est prévue à 22h, à l’issue du premier des trois thèmes d’une soirée dont l’organisation a été réglée au millimètre.





Pour rappel, les 11 candidats auront d’abord une minute pour se présenter, avant de répondre chacun à la première question en 1m30 : "Comment créer des emplois ?". Plus de pause ensuite avant les deux autres questions – "Comment protéger les Français" et "Comment mettre en œuvre votre modèle social" - puis le mot de la fin en une minute. Au total, lesprétendants à l'Elysée auront 15 minutes pour s’exprimer, échanges compris, lors d’une soirée qui débutera à 20h40 et devrait durer 3h30.