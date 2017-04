Débat, passation, législatives... Les grandes dates du calendrier politique jusqu'à l'été

Second tour des législatives. Si votre député a été élu au premier tour, vous n'aurez pas à vous rendre aux urnes. En revanche dans certaines circonscriptions, on s'attend déjà à avoir de nombreuses triangulaires (trois candidats qualifiés). "Chaque année, ce sont ainsi en moyenne une centaine de lois qui sont adoptées, plus de 1400 heures de débats qui ont lieu dans l’hémicycle, plus de 33.000 questions qui sont posées au Gouvernement par écrit ou par oral, plus de 450 rapports qui sont adoptés par les commissions sur les sujets les plus divers", indique d'ailleurs le site de l'Assemblée nationale.