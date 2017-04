Protégés, les salariés élus syndicaux ? Pas devant la justice, en tout cas

FACTCHECKING - Lors du débat présidentiel diffusé mardi 4 avril sur BFMTV et Cnews, Marine Le Pen a effectué un parallèle entre l'immunité parlementaire et le statut des "salariés protégés" grâce à leur statut syndical. Or, si le licenciement des représentants du personnel est observé de près, il n'en va pas de même pour une éventuelle convocation devant la justice.