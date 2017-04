Comment le 3e débat présidentiel de France 2 a été coulé

Face à ces plaintes en cascade, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donnait raison, le 29 mars, aux candidats, jugeant la date "trop proche du premier tour", et demandait d'installer "un dialogue aussi rapide que possible tant avec les candidats à l'élection qu'avec les radios et les télévisions", rappelant aux chaînes "la nécessité de s'enquérir de l'accord des candidats pour la participation à de tels échanges ainsi que pour la détermination de leurs modalités".





Du côté de France 2, on a bien tenté de se défendre, en rappelant aux candidats sécheurs qu'ils avaient reçu un courrier les informant de la date de l'événement télévisé, fin janvier. Le tout aboutit à un dialogue entre les représentants des candidats et France Télévisions, vendredi 31 mars, duquel rien n'était sorti, en dépit d'un happening de Nicolas Dupont-Aignan pour soutenir la chaîne : le débat à 11 était maintenu, faute de mieux, et la chaîne semblait prête à assumer quelques chaises vides sur son plateau.