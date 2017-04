Cannabis : légaliser ou réprimer ? Les propositions des candidats sur le marronnier de la présidentielle

Pour ces trois candidats, l'évolution législative sur le cannabis est un non-sujet. Ainsi, aucun d'entre eux n'entend bouger de l'actuel cadre légal, qui punit l'usage, même récréatif, de 3750 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Nicolas Dupont-Aignan avait traité de "collabos" Benoît Hamon et Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir voulu sortir de ce cadre légal. Marine Le Pen, qui s'exprime rarement sur le sujet, reste pour une législation punitive et entend "lutter de toutes [ses] forces contre les trafiquants et la drogue". François Fillon, de son côté, croit savoir qu'aux Pays-Bas, où la vente limitée du cannabis est légale, "la question fait débat" [...] Dire que, parce que la consommation augmente, on va tout libéraliser, ne me satisfait pas."