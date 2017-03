3 raisons pour lesquelles le "Grand débat" présidentiel sur TF1 et LCI est véritablement historique

Combien de Français seront devant leur poste lundi soir pour assister aux joutes entre Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon ? Impossible à dire : si l’on sait que les débats organisés durant les primaires de la droite et de la gauche ont suscité un réel engouement (jusqu’à 8,5 millions de téléspectateurs pour celui du second tour de entre Fillon et Juppé), sans pour autant atteindre les audiences colossales des traditionnelles confrontations d’entre-deux tours de la présidentielle (jusqu’à près de 30 millions de téléspectateurs en 1981 et 1988 !), on ne dispose à ce jour d’aucune référence pour un tel exercice. Et pour cause, il est totalement inédit.