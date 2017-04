Flexibilité, investissements massifs, baisse du temps de travail... les armes des candidats contre le chômage

"Je vous propose un choc de compétitivité immédiat sur les premiers mois de 2017". Le candidat des Républicains fait des entreprises le levier du redressement économique et social de la France. Pour les aider, François Fillon promet de réduire leur fiscalité via un allègement de 35 milliards d'euros de leurs prélèvements : 25 milliards sur les cotisations sociales et impôts pesant sur la production et 10 milliards sur l'impôt sur les sociétés.





Cette diminution passera en particulier par la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègement de charges définitif. L’ancien Premier ministre prévoit également de s'attaquer au droit du travail et d’assouplir les conditions de licenciement pour donner plus de flexibilité au marché du travail. Enfin, il veut mettre fin aux 35 heures et laisser les entreprises et les branches professionnelles décider du temps de travail afin d’accroitre leurs rentabilité.





Pour inciter les demandeurs d'emplois à intensifier leur recherche, le candidat des Républicains souhaite aussi rendre dégressives les allocations chômage.