Primaire à gauche : trois choses à savoir sur Matthieu Croissandeau

Si on ne présente plus Gilles Bouleau et Elizabeth Martichoux, Matthieu Croissandeau est moins connu du grand public. Il n'en est pas moins habitué de ce genre d'émissions. En 2011, il avait animé un débat pour la primaire socialiste. Pour les prochains débats de cette primaire 2017, celui de dimanche sera à suivre sur BFMTV, RMC et iTélé, animé par Ruth Elkrief, Laurence Ferrari et Laurent Neumann. Le troisième débat sera retransmis sur France 2 et Europe 1 le 19 janvier et présenté par Léa Salamé, David Pujadas et Fabien Namias.