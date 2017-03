Discrimination positive : pourquoi ce débat suscite autant de passions ?

Quelques années après que le président Sarkozy avait défendu "la diversité et l'égalité réelle des chances" sans pour autant approuver l'utilisation de quotas, Emmanuel Macron déterre un débat toujours passionnel. Les arguments restent les mêmes : à droite comme à l'extrême droite, c'est le "racisme à l'envers, le racisme anti-blanc" qu'on dénonce, remarque la chercheuse Caroline Rolland-Diamond. Spécialiste des mouvements noirs aux Etats-Unis, où la question raciale se pose avec toujours autant de vigueur, elle observe un débat comparable autour de l'"affirmative action" outre-Atlantique : "Depuis les années 1980, les conservateurs y dénoncent une discrimination anti-blancs, à laquelle ils opposent un système universaliste basé sur la méritocratie", comme si ce dernier n'était pas vicié.





Et c'est bien là où le bât blesse en France, remarque-t-elle : "Il y a cette affirmation absolue d'égalité de traitement, une croyance dans le républicanisme, qui génère le rejet des politiques de lutte contre les inégalités, alors que l'expérience du racisme et de la discrimination est, lui, bien là." Une position de rejet qui s'explique en partie par la position de dominant de ceux qui la tiennent, enfonce auprès de LCI la psychosociologue Sandra Frey : "Quand on travaille sur les discriminations, on est confronté aux vues d'une classe dominante qui bénéficie de positions sociales ancrées dans des valeurs conservatrices." Une façon, en somme, de maintenir les inégalités en faisant reposer leurs causes sur ceux qui en souffrent le plus.