La question compliquée du temps de travail : petit guide à l’usage des débats politiques

Mais lorsqu'on calcule l’emploi total, autrement dit, temps partiels et temps complets, salariés et indépendants, alors, la France grimpe au classement. Avec une moyenne de 37,2 heures par semaine (données de l’OCDE), elle se place au-dessus de la Finlande, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, cités en exemple par François Fillon.





Quant aux chiffres annuels, ils donnent encore une réalité différente : la France passe juste derrière la Finlande et juste devant l’Allemagne avec 1482 heures travaillées en moyenne par an. Il faut cependant rester prudent face à la multiplicité des études sur le sujet. Les méthodologies varient d'une base de données à l'autre, d'une enquête à l'autre, si bien que les politiques parviennent toujours à trouver des chiffres pour appuyer leur argumentaire.





D'ailleurs, concernant la Roumanie, sujet d’une passe d’armes entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, les deux candidats se sont avancés un peu vite. Selon les données d’Eurostat, le temps de travail hebdomadaire moyen n’est pas si éloigné de celui des Français, à temps plein, il est même égal…





N'oublions pas que le temps de travail n'est pas l'indicateur ultime quand on parle travail et croissance. La productivité horaire compte aussi, sinon plus, et dans cette catégorie la France se classe régulièrement parmi les meilleurs.