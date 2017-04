Demain Président #10 : le portrait de François Fillon, candidat Les Républicains

Avant de briguer la magistrature suprême, François Fillon a coché toutes les cases d'un parcours politique qu'il souhaitait parfait : plus jeune député de France, il prend la succession de son premier mentor, Joël Le Theule. Il soutient ensuite Edouard Balladur dans sa course à l'Elysée et reste ministre sous la présidence de Jacques Chirac. Ne supportant pas son éviction en 2005, il rejoindra la campagne de Nicolas Sarkozy, dont il sera le Premier ministre durant l'ensemble du quinquennat... En novembre 2016, il remporte la primaire de la droite et du centre avant de se lancer, non sans heurts, vers l'Elysée.