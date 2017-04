Demain Président #11 - Jean Lassalle (Résistons !)

RENDEZ-VOUS - A partir du lundi 10 avril, en période d'égalité du temps de parole, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau recevront successivement chacun des onze candidats à la Présidentielle dans "Demain Président ". Quelques jours avant le premier tour de l'élection, dans ce module d'une vingtaine de minutes qui s'inscrira dans la continuité du JT de 20H, le candidat, installé à la place du présentateur du JT et projeté virtuellement dans le bureau de l'Elysée, répondra en direct aux questions du duo de journalistes. Jeudi 20 avril et à la faveur du 11e et dernier épisode, TF1 reçoit Jean Lassalle (Résistons !).