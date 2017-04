Demain Président #9 : Marine Le Pen, candidate du Front National

D’abord avocate, Marine Le Pen a usé ensuite de son patronyme pour entrer en politique. Dans le sillage de son père, Jean-Marie Le Pen, elle a trouvé sa voie et a repris en 2011 le parti qu'il avait fondé. Mais pour le dépasser, elle a choisi de larguer les amarres paternels. "Mon père devrait arrêter la vie politique", avait-elle déclaré. Désormais, c’est elle la leader du Front National. Et elle qui représente les couleurs du parti pour la seconde fois dans la course à la présidentielle.