"Demain Président" : dès ce soir, le 20h de TF1 invite les 11 candidats dans le bureau de l’Elysée

Une ambition partagée par Yoann Saillon, le directeur artistique de l’info de TF1 qui a conçu le décor de cet événement très spécial : "Cela fait déjà plusieurs mois déjà qu’on voit les candidats sur des plateaux télé, on a eu la primaire à droite, puis la primaire à gauche, ensuite les débats. On voulait rehausser le ton, travailler des codes différenciants et nouveaux et je crois que c’est réussi car il y a un véritable effet de surprise."





A l’image, le résultat est effectivement bluffant. Et ne devrai pas manquer de faire réagir sur les réseaux sociaux. Quand les candidats n'en profiteront pas eux-mêmes, pour évoquer leur vision de la fonction présidentille. "Il ne fallait pas tomber dans le "cheap", dans le faux, étonner tout en conservant le côté statutaire de ce type de rendez-vous", insiste Yoann Saillon. S’ils ont été tenus au courant du concept, aucun des candidats n’a vu le plateau à l’avance. Premier locataire de cet Elysée éphémère : Jacques Cheminade.