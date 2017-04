Demain Président #1: Jacques Cheminade, l'homme déjà candidat en 1995

Jacques Cheminade est né en Argentine, où travaillaient ses parents. Arrivé en France à 20 ans, il poursuit son cursus à HEC et l'ENA. Sa vie prendra un tournant décisif à l'âge de 33 ans lors de sa rencontre avec Lyndon LaRouche, homme politique américain qui lutte contre la finance internationale et le trafic de drogues tout en dénonçant les complots et les conspirations qui mènent le monde...