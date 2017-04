Dans ce dossier, Marine Le Pen est soupçonnée d’avoir rémunéré sa collaboratrice Catherine Griset via des fonds européens alors que cette dernière travaillait essentiellement pour le Front national. Une demande de levée d'immunité a également été émise à l’encontre d’une autre eurodéputée FN, Marie-Christine Boutonnet.





A noter que cette procédure est particulièrement longue : entre 4 et 8 mois selon les cas pour la quinzaine de cas étudiés en 2016 par le Parlement européen. Concernant l'affaire des tweets de Marine Le Pen montrant des exactions de Daech , la procédure de levée de l'immunité parlementaire de la députée européenne, déposée en octobre 2016, avait ainsi mis près de 5 mois avant d'être acceptée en mars dernier par le Parlement européen. La présidente du FN ne devrait donc pas être inquiétée avant la présidentielle, et a priori pas non plus avant les législatives de juin.