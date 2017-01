Député depuis 36 ans, François Fillon continue de se poser en candidat anti-"système"

Un positionnement audacieux, François Fillon étant élu député depuis 1981 et ayant cumulé 50 ans de mandats et plus de douze ans de fonctions ministérielles, selon les calculs que nous avions réalisés durant la primaire de la droite.





L'ex-Premier ministre, qui ira défendre son projet "devant les Français" et en appelle au "peuple", en est convaincu : c'est "la franchise de [son] projet" qui l'expose "aux caricatures de ceux qui sont mous, qui sont flous". Il ajoute ceci, visant tout particulièrement ses opposants de gauche qui l'accusent de vouloir "purger" la France : "Face au changement, le système se rebiffe, il use d'arguments les plus fallacieux".