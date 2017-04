Des journalistes malmenés dans ses meetings : Fillon refuse de condamner

Ces comportements sont de plus en plus fréquents dans les réunions publiques de François Fillon. La semaine dernière, des journalistes du Petit Journal (Canal +) et de Quotidien (TMC) ont connu des mésaventures similaires. Tous deux ont d’ailleurs déposé plainte : le premier contre un responsable de la sécurité qui l’avait expulsé violemment d’un meeting et le second contre un militant qui l’avait giflé.