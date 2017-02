DIRECT POLITIQUE - Propos sur l'Algérie : accueil mouvementé pour Emmanuel Macron à Toulon

A deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, l'incertitude n'a jamais été aussi forte sur l'issue du scrutin et tout semble possible, sous la pression des affaires et du rejet de la classe politique. François Fillon est contesté dans son propre camp, Emmanuel Macron dans le flou, la gauche éclatée et Marine Le Pen en profite pour renforcer ses chances d'accéder au second tour.





Emmanuel Macron : maintenir la flamme malgré les polémiques. Depuis ses propos sur la colonisation, "crime contre l'humanité", Emmanuel Macron subit le foudres de la droite et du FN au point que ses sorties sur le terrain sont désormais perturbées. Ce fut une nouvelle fois le cas à Toulon ce samedi en amont d'un grand meeting où il venait croiser le fer sur des terres habituellement acquises à la droite ou à l'extrême droite. Avant de dévoiler le chiffrage de son programme économique cette semaine, le candidat de En Marche va tenter de maintenir cette "curiosité bienveillante des Français" qui lui permet d'être crédité de 20% des intentions de vote dans les sondages. Mais son avance sur François Fillon est fragile.





Dans la matinée samedi, le candidat de "En marche !" est revenu sur la polémique lors d'un déplacement à Manosque, où il était venu rendre visite à des pompiers. Rappelant que notre société est faite de "blessures", notamment pour les harkis, il a également affirmé qu'il y a des "manipulations politiques de gens qui font de la politique, le Front national".





François Fillon, ira jusqu'au bout, même mis en examen. Hyper favori pour l'Elysée après sa victoire écrasante à la primaire de novembre, François Fillon est désormais un candidat affaibli, miné par les accusations d'emplois fictifs de son épouse et qui peine à faire campagne. L'image de l'ex-Premier ministre, qui se voulait le candidat de l'honnêteté en politique, est très dégradée. "Le problème, c'est que ça touche au mur porteur de sa candidature. Un peu comme si on apprenait que l'écologiste Yannick Jadot est un grand pollueur", souligne Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof. S'il a cédé du terrain dans les sondages, François Fillon ne s'est pas effondré pour autant. Avec autour de 20% d'intentions de vote, il est régulièrement donné battu au 1er tour, mais peut espérer redresser la barre et s'en remet désormais "au seul jugement du suffrage universel".





Hamon et le rassemblement ? Réponse au Grand Jury. Après sa victoire à la primaire PS élargie, Benoît Hamon s'est hissé à environ 15% d'intentions de vote, dépassant Jean-Luc Mélenchon, qui stagne autour de 12%. Leurs scores cumulés -environ 27%, soit 9 millions d'électeurs potentiels- montre que le poids électoral de la gauche reste important en France. Mais la fragmentation des candidatures ne leur permet pas d'envisager d'être présents au second tour. Quelles seront les capacités de rassemblement de Benoît Hamon ? Le candidat du Parti socialiste sera l'invité du Grand Jury à 12h30 dimanche.

Mélenchon : le grand oral pendant six heures. Le candidat de la "France insoumise" a explicitement demandé à Benoît Hamon de ne nouer "aucun accord" électoral avec Emmanuel Macron, en préalable à l'ouverture de négociations pour parvenir à un rassemblement. Dimanche, il détaillera son programme économique au cours d'un marathon de questions-réponses de six heures face à des experts. Début du marathon à 14h30.

Marine Le Pen en position de force. Avec au-delà de 25% d'intentions de vote, Marine Le Pen dispose d'un socle solide, qui correspond aux scores du Front national aux élections européennes et régionales de 2014/2015 et la place en tête. Elle profite, comme Emmanuel Macron, des difficultés de François Fillon. Dans l'hypothèse d'un duel au second tour, elle serait battue par le candidat de la droite mais est actuellement créditée de 43% (Opinionway) à 44% (Elabe) d'intentions de vote et nombre d'électeurs de gauche rechigneraient à voter Fillon. Dès lors, pour François Miquet-Marty, "au moins statistiquement", l'hypothèse d'une victoire de la candidate FN n'est plus exclue. "Quand on est à 43% à quelques semaines d'un second tour, on n'est pas loin de 50%", souligne-t-il.