Dis-moi pour qui tu votes, je te dirais quelle est ta vie sexuelle...

Mais quid, justement, des pratiques sexuelles des Français ? Sont-elles influencées par leurs orientations politiques ? Toujours selon cette enquête Ifop, l’électorat des candidats protestataires est celui qui apparait le plus féru d’expériences sexuelles rares ou transgressives. Ainsi, les électeurs d’extrême gauche sont ceux qui expérimentent le plus l’échangisme, le "plan à trois" et le coup d’un soir. L’échangisme est notamment "deux fois plus répandu que la moyenne (9%) chez les personnes d'extrême gauche (23%), comme si leur conception proudhonienne des questions de propriété pouvait favoriser l'échange de partenaires sexuels", avancent les enquêteurs.





De leur côté, les électrices de Marine Le Pen apprécient tout particulièrement les pratiques issues de la culture porn comme la fessée ou l'éjaculation faciale. Elles sont en outre 23% à avoir déjà reçu une biffle (gifle avec un pénis, ndlr) au cours de leur existence, soit 4% de plus que la moyenne de la gent féminine. La raison ? Selon l’étude, ces électrices perçoivent "sans doute moins que les autres la violence symbolique et la posture de domination masculine qui peuvent être associées" à ces pratiques.