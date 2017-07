"Discret" mais "attentif": Hollande rompt le silence pour la première fois depuis son retrait

Mais alors, que va-t-il faire ? Le premier a avoir vendu la mèche, c’est son ami et directeur de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch qui avait annoncé le lancement de cette fondation reconnue d’utilité publique par un décret en mars dernier. La fondation, créée en 2014 par François Hollande et Patrick Kanner, est d'ailleurs actuellement dirigée par interim par Martin Hirsch. Un directeur général, Jean Saslawky, a été nommé en avril. François Hollande devrait prendre ses fonctions de président bénévole au mois de septembre prochain. Cet engagement citoyen et non politique devrait lui laisser le temps de mener des activités en parallèle.