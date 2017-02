Duel (très) tendu entre Marine Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem sur l'éducation

Marine Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem s’apprécient peu, et cela s’est encore vu jeudi soir. Sur le plateau de L'émission politique sur France 2, la candidate à l’élection présidentielle et la ministre de l’Education nationale se sont affrontées frontalement sur le thème de l’école.





A peine installée, Najat Vallaud-Belkacem a dégainé la première en accusant sa débatteuse d’"organiser un tri sélectif dès l’âge de 12 ans", en voulant orienter certains élèves de collège vers les filières professionnelles. "En fait, vous traitez ces enfants de déchets", a répondu Marine Le Pen. Le ton était donné.





"Vous condamnez, dès 12 ans, des élèves dont vous dites qu’ils ne sont plus éducables", a poursuivi la ministre. "Mon fils est en filière professionnelle et sa maman est très contente", a contré la candidate frontiste, expliquant que l’avis des parents des élèves concernés serait demandé.