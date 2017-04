"Politiciens corrompus" : Dupont-Aignan salue le coup gueule de Poutou, qui "a exprimé l’indignation de beaucoup de gens"

Si France 2 maintient ce débat en dépit des refus de Jean-Luc Mélenchon et d’Emmanuel Macron, lui promet qu’il s’y rendra "qu'ils soient tous présents ou non". "Moi j'irai et j'ai demandé à France 2 de mettre des pupitres vides et vous verrez qu'ils reviendront", croit savoir le député-maire de Yerres.





Nicolas Dupont-Aignan en veut en particulier à Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, "c’est grande gueule, petits bras", a-t-il lancé. D’après le candidat de Debout la France, les raisons invoquées par ces candidats sont "de faux prétextes" : "la réalité est simple, ils veulent le monopole de l'expression politique. Ils veulent conforter leur position".