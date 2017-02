EELV : les négociations avec Hamon et Mélenchon soumises à référendum

Le parti l'avait annoncé vendredi. Europe Ecologie-Les Verts va soumettre au vote de ses militants et des votants à la primaire EELV la tenue de discussions programmatiques avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle. Cette consultation aura lieu du mardi 14 février 18h au jeudi 16 février 18h, peut-on lire dans un courrier que LCI s'est procuré.





Les électeurs devront adopter ou écarter "un mandat de base aux discussions" qui mettra l'accent sur "la transition énergétique", la sortie "progressive" et "définitive" du nucléaire, "une VIe République (...) qui reconnaisse la participation citoyenne et généralise le scrutin proportionnel", et une "refondation de l'Europe émancipée des lobbies" et "recentrée sur l'écologie, la solidarité et la démocratie". Ils auront également l'option de voter blanc.