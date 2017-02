EELV : les sympathisants favorables au rapprochement avec Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon

Le parti l'avait annoncé la semaine dernière. Europe Ecologie-Les Verts allait soumettre au vote de ses militants et des votants à la primaire EELV la tenue de discussions en vue d'une candidature unique entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle. Cette consultation a eu lieu du mardi 14 février 18h au jeudi 16 février 18h.





Les résultats viennent de tomber. Ils montrent une très nette envie de la part des votants de se rassembler ou du moins, d'entamer certaines discussions sur ces sujets. Du côté des entourages de Benoit Hamon et de Yannick Jadot, on affirme à l'AFP qu'un accord est proche et qu'il pourrait même être conclu dans les prochains jours.