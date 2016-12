"Effet Trump", enjeux pour 2017... quand certaines villes voient bondir les inscriptions sur les listes électorales

Parmi les raisons insolites de cette ruée aux urnes, la ville de Paris invoque notamment un "effet Donald Trump", après avoir constaté la multiplication par six des inscriptions sur Internet deux jours après l'élection surprise du président américain, le 8 novembre. D'autres rappellent les facilités offertes par le développement de l'inscription en ligne.





Le facteur principal semble cependant être l'enjeu ressenti par les électeurs à la veille d'une année électorale cruciale. La très forte participation au scrutin de la primaire de la droite et du centre en novembre (près de 4 millions de votants) pouvait être à ce titre annonciatrice. Il faut dire que les enjeux et les inconnues sont multiples : les Français doivent déterminer en 2017 lequel des candidats "progressistes" devra arriver en tête du premier tour de la présidentielle - le vainqueur de la primaire socialiste, Jean-Luc Mélenchon ou bien Emmanuel Macron, notamment -, puis décider de confirmer ou non le scénario du duel annoncé entre François Fillon (LR) et Marine Le Pen (FN) au second tour.