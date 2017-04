"15 minutes pour convaincre" : comment l'émission a été chamboulée par l'attentat contre des policiers sur les Champs-Elysées

En effet, peu après 21h, les premières alertes tombent et l'annonce de coups de feu sur les Champs-Elysées font trembler les réseaux sociaux et les rédactions. Pendant ce temps-là, les candidats continuent de défiler. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau sont déjà passés. Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan le font à leur tour, mais, alors que la préfecture de police a déjà donné l'alerte, les candidats socialiste et souverainiste ne sont pas interrogés sur le sujet.





Il faut attendre le passage de Philippe Poutou pour que David Pujadas suspende le cours de l'émission et évoque l'attaque. Le candidat du NPA, qui plaide pour le désarmement des policiers, attaqués par un homme armé aux Champs-Elysées, est évidemment interrogé sur le sujet. Il détourne le sujet en parlant des violences policières durant la loi Travail, et sur la non-nécessité d'armer les policiers "au contact de la population". Une prise de position qui lui vaudra d'être durement pris à partie par des policiers, après l'émission, rapporte le membre de sa campagne Julien Salingue : "On a besoin de nos armes, enc***, ordure !"