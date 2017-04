500.000 électeurs inscrits en double : y a-t-il vraiment un risque de fraude ?

Tous les cinq ans, la même polémique enfle à l’approche ou après le scrutin : il est possible pour certains Français de voter deux fois. La raison ? Les électeurs reçoivent deux cartes électorales et ont la possibilité de contourner la loi. Ainsi, depuis plusieurs semaines et les envois des cartes d'électeur, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux expliquent que certains Français, 500.000 environ, sont en possession d'un double sésame et pourrait donc voter deux fois...





Une éventualité, dans le contexte d'une élection présidentielle que l'on annonce plus serrée que jamais, qui avait notamment provoqué la colère du président de l'UDI et député-maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde. Ce dernier ayant, mi-avril, vertement interpellé le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl sur des dysfonctionnements posant potentiellement un "risque démocratique. Je veux que le ministre fasse son boulot et règle cette situation d'ici au 23 avril". Depuis on ne sait pas vraiment ce que le gouvernement a mis en place pour éviter le scénario d'une fraude conséquente, mais on vous explique comment cela est devenu possible et ce que risquent les électeurs qui iraient voter deux fois.