"Ils ne s'intéressent qu'à leur carrière" : déçus par les autres candidats, ces maires décident de s'auto-parrainer

Le 3 mars dernier, le maire de Vielle-Saint-Girons, commune des Landes, s'est lancé dans la course aux précieux parrainages. Faute d'être convaincu par un candidat déclaré à l'élection présidentielle, et histoire de s'amuser un peu, Bernard Trambouze a décidé de... s'auto-parrainer. "Il y avait déjà pas mal de guignols (sic). Alors je me suis dit qu'un guignol de plus ou de moins, ça ne changerait pas grand-chose. J'avais tout faux", explique-t-il à LCI, sur un ton franchouillard.