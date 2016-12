Elections 2017 : dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales... faites-le en ligne ou à la mairie !

Plus que quelques heures. Vous avez jusqu'à ce samedi 31 décembre après-midi en vous rendant à la mairie, et jusqu'à minuit en ligne pour vous inscrire sur les listes électorales si vous avez déménagé et/ou avez été radié depuis votre dernière inscription. Dans tous les cas, vous devrez avoir en votre possession une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Si vous optez pour une inscription sur place, nous vous invitons à vérifier l'heure de fermeture du service auprès de votre mairie. 17 heures à Nice ou Montpellier, 16 heures à Paris, etc. Attention, les files d'attente de retardataires étaient déjà longues ce matin dans les grandes villes.





Ceux qui auront omis cette étape cruciale ne pourront participer ni à la présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 ni aux législatives des 11 et 18 juin. Or au total, environ six millions de Français seraient, à chaque scrutin, "mal inscrits". La plupart du temps, ils le découvrent le jour du vote. Ce type de situation concerne souvent les étudiants encore inscrits à l’adresse de leurs parents, les jeunes actifs mutés dans le cadre de leur activité professionnelle et les personnes socialement précaires.