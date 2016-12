Elections 2017 : plus que cinq jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Etudiants encore inscrits à l’adresse de leurs parents, jeunes actifs mutés dans le cadre de leur activité professionnelle, personnes précaires... le phénomène de "mal-inscription" électorale est de plus en plus courant, notamment parce que les Français sont de plus en plus "mobiles". Chaque année, des millions de cas sont recensés.





Les sociologues Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen vont jusqu'à évoquer, dans leur ouvrage La Démocratie de l’abstention, un "bug démocratique" en partie lié à la spécificité du fonctionnement électoral français. Comme le rappelle Le Monde, contrairement à de nombreux pays européens où les listes électorales sont automatiquement mises à jour grâce aux banales déclarations de domicile, l’inscription se fait chez nous via une démarche "volontaire" très méconnue, n'en déplaise aux récentes campagnes publiques d'information.