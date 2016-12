Elections 2017 : tout savoir pour s'inscrire sur les listes électorales à J - 3 avant leur clôture

C'est la dernière ligne droite pour les citoyens français en âge de voter. Samedi après-midi, les listes électorales seront closes et ceux qui auront loupé cette étape cruciale ne pourront plus participer aux élections présidentielle (23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin). Voici quelques rappels utiles pour être sûr d'être inscrit sur ces listes avant l'échéance.